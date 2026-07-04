"En 9 minutos": Rossy Rossy reveló el inesperado origen de su popular imitación de Daniela Aránguiz

04 jul. 2026 - 23:20 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Rossy Rossy fue consultada sobre cómo comenzó con la imitación de Daniela Aránguiz, con la cual se hizo conocida en redes sociales.

Según contó, todo ocurrió en una situación que no tenía nada que ver con la animadora de televisión.

"La construí muy rápido, en 9 minutos, porque mi mamá estaba cuidando a mi hija y la tuve que ir a buscar porque estaba llorando y yo haciendo los TikToks. Pedí el Uber y la gente me empezó a escribir porque hice un video de las Spice Girls, por la Spice deportista; me decían 'buena Aránguiz', porque tenía el pelo", expresó.

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¿Cómo se tomó Daniela Aránguiz la imitación de Rossy Rossy?

Al principio, Rossy Rossy no entendía por qué la comparaban con Daniela Aránguiz y cuando vio los comentarios, todo le hizo sentido: "Dije 'tengo que hacerla', eran demasiados mensajes y una se debe a su público".

Tras lo anterior, la actriz contó lo que le dijo la comunicadora al saber sobre la imitación.

"Yo entrando recién a todo esto, dije: 'Ojalá que no le dé lata'. Me invitaron al programa y bacán, se mató de la risa y me dijo 'dale, dale, dale'".

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