¿Sabías que personificó a Epidemia de Cachureos? Beto Espinoza habló de supuesta mala relación con Marcelo
En el nuevo capítulo de Only Friends, Beto Espinoza habló sobre un desconocido personaje infantil que hizo hace muchos años.
En 1990, el actor de Detrás del Muro tuvo la oportunidad de integrarse al programa Cachureos y personificar al querido y odiado Epidemia.
Debido a esto, el artista fue consultado sobre el rol de Marcelo Hernández, el animador del espacio, y la supuesta "mala onda" con los demás "monos".
"Lo que pasa es que vivíamos en un mundo distinto, la televisión era diferente. No había una mala relación clara, pero se fue deteriorando con el tiempo. Marcelo tenía carácter, era difícil; todos éramos jóvenes, teníamos otra onda relajada. Nosotros aprendimos de Marcelo, porque es una persona muy estricta para los trabajos, muy puntual, muy creativa", explicó.
La graciosa imitación de Beto Espinoza
Tras lo anterior, Raquel Argandoña le preguntó a Beto Espinoza si era cierto que no podían hacer otros trabajos con los personajes de Cachureos.Ir a la siguiente nota
"No podíamos, era imposible, no lo hacíamos, los personajes eran del programa, a nadie se le ocurría hacer un show si no era bajo la tutela de Cachureos", comentó.
Finalmente, Mauricio Correa le pidió al actor que realizara la típica voz de Epidemia y él hizo reír a todos.
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