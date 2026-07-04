Figuras públicas despiden a Fernando Kliche y lo recuerdan con emotivas palabras: "Él era muy cercano"

04 jul. 2026 - 14:37 hrs.

Durante la tarde de este sábado 4 de julio, varios actores y figuras públicas llegaron a despedir a Fernando Kliche tras su repentino fallecimiento.

El viernes 3 de julio se dio a conocer la lamentable noticia sobre la muerte del actor uruguayo de 71 años, a causa de un agresivo cáncer de páncreas. Hace tan solo unos meses el artista se había incorporado al Área Dramática de Mega para participar en la nueva teleserie nocturna, Prohibida Obsesión.

Sin embargo, el diagnóstico de esta compleja enfermedad hizo que decidiera dar un paso al costado y pasar sus últimos días junto a su familia.

La despedida a Fernando Kliche

Durante su velorio, varios de los compañeros de Fernando Kliche se acercaron a la Parroquia Jesús Nazareno, en Providencia, para despedirlo y, en conversación con Meganoticias, expresaron lindas palabras para recordarlo.

"El mejor recuerdo de Fernando siempre, más que por su talento, que es impresionante, por su amistad", expresó Titi García-Huidobro.

Claudio Moreno, por su parte, se mostró muy triste: "Una pena, de verdad es una pena, un gran tipo".

Meganoticias

Daniel Alcaíno, en tanto, destacó la relación de Fernando Kliche con el público: "Él era muy cercano con la gente, lo querían mucho, siempre un galán maravilloso, un gran ser humano".

"Una generosidad, una simpatía, por eso la gente viene a verlo, porque lo quieren", cerró el senador Luciano Cruz-Coke.

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