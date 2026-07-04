Michelle Carvalho revela el curioso plan que tiene para sus cenizas tras fallecer: "Quiero que estén tristes"

04 jul. 2026 - 11:45 hrs.

A solo unas semanas de celebrar sus 33 vueltas al sol este 30 de julio, Michelle Carvalho sorprendió en redes al revelar con humor que ya tiene organizado lo que sucederá con sus restos cuando fallezca.

Esto lo dio a conocer junto a su amiga, la actriz Vivianne Dietz, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. En su relato, la modelo e influencer destacó que su plan póstumo tiene un enfoque más ecológico.

¿Qué plan tiene Michelle Carvalho para sus cenizas?

"Hace 9 años, vi en un comercial que podías comprar tu ánfora para poner tus cenizas y transformarte en una plantita. Yo compré tres, una para mí y una para mis dos gatos. Están en la bodega", explicó Michelle Carvalho sobre su insólita adquisición.

Instagram @mrs_carvalho

En su caso, la brasileña tiene claro el objetivo de su transformación biológica: ella espera convertirse en un árbol carballo o roble, "el árbol más resistente del mundo".

"Ya saben dónde poner mis cenizas", indicó con seriedad. "Que no me vengan con 'a ella no le gustaría que estemos tristes'. No, quiero que estén tristes, quiero que lloren, que me hagan un homenaje. De hecho, que me hagan una estatua", agregó con humor.

Finalmente, Michelle comentó entre risas que su planta debería sembrarse en el emblemático Río Mapocho.

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