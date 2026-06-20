Este es el entrenamiento que le está dando resultados a Michelle Carvalho en pocas semanas

20 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Michelle Carvalho está enfocada en mejorar su salud y sus condiciones físicas; por ello está entrenando a su propio ritmo en un gimnasio.

La chica reality compartió con sus seguidores un carrusel de fotos de su paso por el gym para explicar el método que está siguiendo y que, según dijo, la ha llevado a perder cuatro kilos en pocas semanas.

El entrenamiento de Michelle Carvalho

A finales de mayo, Michelle Carvalho publicó una imagen para contar que decidió volver a ejercitarse, una medida que ha rendido frutos.

"Chicos, llevo aproximadamente un mes entrenando y he bajado 4 kilos", dijo, para luego aclarar que no se trata de un régimen estricto de alimentación y ejercicios.

Instagram @mrs_carvalho

"No he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero sí he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados", puntualizó.

Todo indica que la modelo brasileña tiene planes que todavía no comparte con sus fans, pero que dejó entrever en su publicación al cerrar con una sugerente frase. "Continuamos preparándonos para lo que se viene", escribió, sin ofrecer más detalles.

@mrs_carvalho2 Chicos llevo aproximadamente 1 mes entrenado y he bajado 4 kilos 😮 no he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero si he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados 💪 Continuamos preparándonos para lo que se viene… 🫢 ♬ original sound - White.Knights.AI

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