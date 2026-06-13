Lo buscó hasta en Turquía: Este es el inesperado obsequio que emocionó a Michelle Carvalho

13 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Michelle Carvalho es toda una fan de los productos tiernos, con una vasta colección de Labubús, Sonny Angels, charmings e incluso vasos, que evidencian su gusto por lo delicado.

Esta es una pasión que sus seguidores y seres queridos conocen muy bien. Por eso no sorprende que una amiga cercana decidiera sorprenderla con un detalle que la dejó emocionada.

El especial regalo de Michelle Carvalho

"Estuve en modo visitas y, en una de ellas, la Cami me regaló este vasito que lo estuve buscando por todo Chile, hasta en Turquía", relató Michelle Carvalho en una de sus historias de Instagram, notablemente emocionada.

Instagram @mrs_carvalho

En su registro, se aprecia a detalle el particular envase de cristal con forma de oso que recibió. Se trató de un modelo especial que Starbucks lanzó con motivo al Mundial de Fútbol 2026, con una tapa en forma de balón, en tonos verde y blanco.

Luego de eso, subió un reel en el que estrena su obsequio al servirse en él una bebida. Junto a esta publicación, escribió: "El único matcha que me hace feliz".

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