"Para las metiches": Tanza Varela responde con sarcasmo a comentarios por no viajar con su hijo mayor

01 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Tanza Varela compartió en Instagram registros de su viaje a la Región de Valparaíso junto a su esposo, Matías Bize, y la hija de ambos, Roma.

En esta ocasión, la actriz salió de paseo sin su hijo mayor, Diego, fruto de su anterior relación con el empresario mexicano Aaron Olechnowicz. Algunos internautas hicieron comentarios al respecto, a los que Varela respondió con sarcasmo.

Respuesta de Tanza Varela a comentarios sobre su hijo

Tanza Varela quedó gratamente sorprendida al hospedarse en un hotel y spa de aguas termales en el Valle de Aconcagua. "No había conocido un lugar tan babyfriendly como este", escribió la artista en uno de los registros.

Instagram @consttantina

"Ha sido un gran descubrimiento este lugar", agregó en un video donde se la vio recorrer el gimnasio del hotel junto al cineasta y su bebita.

Luego de expresar su satisfacción, la presentadora cambió de tono al mencionar algunos mensajes que recibió por la ausencia de su hijo.

"Para las metiches que se preocupan tanto de mi maternidad, Diego está con su papá en la montaña", escribió junto a íconos de risas, al mostrar el chat de una usuaria que preguntó por el niño.

Instagram @consttantina

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