"Nunca había pasado en Chile": Tanza Varela celebra importante logro en el arte

28 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Llena de orgullo. Así se encuentra Tanza Varela luego de dar un importante paso en el mundo de las artes.

Como es sabido, hace ya largos años la actriz decidió alejarse de la farándula y de la televisión chilena para tener una vida como artista en México.

El tiempo pasó y Tanza decidió volver a Chile, aunque ya como otra persona: casada, con hijos y como una importante artista plástica.

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El inesperado logro que celebra Tanza Varela

Ahora, por primera vez en su carrera, la influencer logró ser parte de una relevante galería de street art en nuestro país.

"'Arte en Distrito’ by Makers" es el nombre de esta exhibición, abierta a todo público en el Parque Arauco, donde Tanza Varela es una de las más de 20 artistas de la escena local que mostrarán su arte.

"¡Nunca había colgado una obra de arte mía en Chile!", celebró Tanza en sus redes sociales, donde compartió parte de su trabajo.

Como se sabe, Varela tiene una especial fascinación por las armas, y sus obras expuestas en la galería —las que trajo desde Ciudad de México— van justamente en esa línea.

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