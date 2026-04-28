¡Un padre orgulloso! El tierno video de Pangal Andrade enseñando a gatear a su hija Alanna

28 abr. 2026 - 10:30 hrs.

La vida de Pangal Andrade cambió por completo luego de que su relación con Melina Noto diera un paso más allá con el nacimiento de Alanna.

Alanna nació en octubre del 2025 y desde ese momento, tanto Melina como Pangal han girado su vida y todo lo que hacen, cada trabajo, cada legado, es por el futuro y bienestar de su niña.

A raíz de esto, Pangal debe cumplir con ciertas tareas como padre, entre ellas, enseñarle a gatear a la pequeña Alanna.

El tierno video de Pangal Andrade

Pangal, quien se encontraba en un viaje por China, subió un video a sus historias de Instagram donde se le ve cuidando a la pequeña Alanna, mientras esta salta en un arnés para aprender a caminar.

Fue así como en la siguiente historia, y al ritmo de "Eye of the Tiger" de Survivor, Pangal subió un nuevo video donde se puede ver cómo intenta que Alana coordine sus manitos y pies para aprender a gatear.

Y es que en el video se puede ver cómo Pangal la ayuda en un comienzo, pero enseguida la deja solita para que la niña intente dar sus primeros gateos ante la atenta mirada de un padre orgulloso.

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