"Es la media hue...": Pangal Andrade cumple sueño de su vida y vive divertida interacción con taxista chino

23 abr. 2026 - 12:10 hrs.

Pangal Andrade está cumpliendo uno de los sueños de su vida, y es que el aventurero tuvo la posibilidad de viajar hasta China, donde decidió visitar un lugar muy especial.

En concreto, Andrade fue a China gracias a unas marcas que lo invitaron, pero tal como es él, decidió que también podía ir a otros lugares turísticos de esta milenaria nación.

Recordemos que hace tan solo unos meses Pangal se convirtió en padre de Alanna, niña que nació fruto de su relación con Melina Noto, quien dio un giro por completo a la maternidad.

Pangal Andrade cumple un sueño de su vida

Precisamente, Andrade subió varias historias de lo que está siendo su viaje por China y es que en este lugar está una de las atracciones turísticas que siempre ha querido conocer: la Gran Muralla China.

A través de un video, Pangal comentó que "después de años queriendo venir, miren, por favor, estamos en la Gran Muralla China y vamos a recorrer estos 4 kilómetros... Oye, es la media hue..., nos vamos a demorar como tres horas".

"Un sueño hecho realidad", recalcó, y pasó a mostrar una serie de registros en los que se le ve corriendo, subiendo escaleras y avanzando en esta gran estructura.

Asimismo, mostró una divertida interacción que tuvo con un taxista chino, a quien intentó hablar a través de una aplicación de traducción, pero no resultó como él esperaba.

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