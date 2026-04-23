"Gracias por elegirme": Melina Noto celebra los seis meses de vida de su hija junto a Pangal Andrade

23 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade cumplieron uno de los sueños de su vida en octubre del año pasado tras el nacimiento de Alanna, la primera hija de ambos.

Desde aquel 22 de octubre han pasado seis meses y Melina no quiso dejar pasar la oportunidad para festejar a su bebé, quien es su pequeño motor desde esa fecha.

Recordemos que Melina decidió renunciar a su trabajo en Santiago para estar más presente en la crianza de Alanna, quien debía quedarse sin su madre cuando la modelo trasandina partía rumbo a la capital para laburar desde el Cajón del Maipo.

Melina Noto celebra los seis meses de Alanna

Precisamente, Noto subió un carrusel de tres fotografías en las que aparece con Alanna durante estos seis meses.

De hecho, las tres postales parecen tomadas desde una sesión que celebró Melina con Alanna, por lo que aprovechó de dejarlas arriba y escribir: "6 meses desde que sos el amor de mi vida".

"Gracias por elegirme como mamá y darme el trabajo más hermoso del mundo", puntualizó Melina, mientras que Pangal Andrade dejó muchos emojis de corazón en el post.

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