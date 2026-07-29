Thriller y conflictos familiares: Quena Rencoret adelanta las claves de nuevas teleseries de Mega

29 jul. 2026 - 16:02 hrs.

Las nuevas teleseries de Mega vendrán a emocionar al público con historias que reflejarán la realidad de millones de chilenos, tal como lo adelantó la directora creativa del Área Dramática, Quena Rencoret.

Y es que para la mente detrás de las exitosas ficciones del canal, "la teleserie es parte de la cultura de nuestro país (...) porque la gente se siente identificada, quiere ver sus propias historias muchas veces reflejadas en lo que nosotros hacemos".

Los secretos de las nuevas teleseries de Mega

Según contó Quena, las dos nuevas producciones van a atrapar con sus historias y estilos, donde por un lado podremos encontrarnos con un thriller psicológico y en otra la manipulación.

Mega

"Hay mucho de una mujer que manipula a su familia, que muchas veces no le va a jugar a favor claramente, y por otro lado, decisiones que se toman en un determinado momento y que cambian generalmente para mal el resultado de lo que va a venir en tu vida", detalló.

En esa línea, explicó que "hay todo un enredo familiar en La baronesa que es muy interesante y que atrapa con esta mujer".

Todo sobre Teleseries Mega