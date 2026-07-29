La clave de Fran Virgilio para superar su desilusión tras quiebre con Karol Lucero: "Dejas de conformarte"

29 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Casi un año después del fin de su matrimonio con Karol Lucero, Fran Virgilio se siente plena y feliz, está viviendo sola y tiene las puertas abiertas al amor.

La modelo compartió en sus historias de Instagram parte de su interacción con sus seguidores, quienes preguntaron cómo superó la infidelidad del locutor y el posterior quiebre. En respuesta, dejó una declaración de amor propio.

El "acto de amor propio" de Fran Virgilio

"¿Cómo pudiste salir adelante? ¿Qué cosas te hacían olvidar un poco el caos?", fue el planteamiento de un internauta, a quien Fran Virgilio respondió inicialmente con una frase puntual: "Me enfoqué 100% en mí".

Instagram @franvirgilocl

La modelo resaltó que para salir adelante de cualquier "desilusión" lo importante es dejar de poner el foco en terceros, "aprender a conocerte de nuevo, valorarte y entender todo lo que estás dispuesta a entregar en una relación y, sobre todo, a entender que eso también merece ser valorado".

"Cuando sabes lo que das, dejas de conformarte con alguien que no sabe recibirlo o no está dispuesto a cuidarlo y con eso también aprendes que terminar una relación, aunque duela, es un acto de amor propio", recalcó la influencer.

Por último, Virgilio destacó que este consejo no vale solamente para las relaciones de pareja, sino para cualquier interacción humana. "Dejas de perseguir vínculos donde tienes que convencer a alguien de quedarse y empiezas a rodearte de personas que realmente suman", concluyó.

Instagram @franvirgilocl

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