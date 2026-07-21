Fran Virgilio cuenta cómo superó su quiebre con Karol Lucero: "Seguir trabajando con el corazón hecho pedazos"
Fran Virgilio admitió que su corazón quedó roto cuando terminó su matrimonio con Karol Lucero hace casi un año, pero aclaró que logró superarlo gracias a su propia determinación.
La modelo publicó un video promocional de la serie "Elle", inspirada en la protagonista de la famosa saga de películas "Legalmente rubia". En la secuencia, puso al personaje como ejemplo de superación cuando se atraviesan modelos difíciles, aunque también hizo un repaso de su propia experiencia.
La reflexión de Fran Virgilio sobre su quiebre con Karol Lucero
"Hay gente que todavía cree que seguir con tu vida después de que se derrumba una relación, es porque eres fuerte por naturaleza. Pero no. Es porque un día entiendes que nadie lo va a hacer por ti", expresó Fran Virgilio en el video publicado en Instagram.
"Cuando me pasó a mí, mucha gente veía viajes, campañas, fotos bonitas y pensaba: 'Qué rápido salió adelante'. Lo que no veían era todo lo que me pasaba cuando apagaba la cámara", expuso, sin mencionar el nombre de su expareja.
"Seguir trabajando cuando tienes el corazón hecho pedazos no es glamour, es disciplina. Es levantarte aunque no tengas ganas. Es cumplir aunque nadie sepa cómo amaneciste (...) Curiosamente, mientras mejor lo haces más fácil creen que fue", agregó.
La influencer dijo que al mirar atrás, comprendió que no se levantó tras el quiebre por ser más fuerte que el resto, sino porque entendió que su vida "no podía quedarse detenida esperando una explicación, una disculpa o un final distinto".
"Si algo aprendí de todo eso es que cuando dejas de mostrarle cosas a los demás y empiezas a demostrártelas a ti, es cuando todo cambia", finalizó.
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