A días de entregar la corona: Inna Moll realiza emotiva reflexión tras su año como Miss Universo Chile

20 jul. 2026 - 18:20 hrs.

La actual Miss Universo Chile, Inna Moll, escribió unas palabras emotivas y de reflexión a solo días de entregar su corona a la nueva reina de belleza que representará a nuestro país.

Precisamente, estamos a días de saber quién será la nueva Miss Universo Chile y que, por lo tanto, será la cara visible de Chile en la edición 2026 del Miss Universo, evento que en esta ocasión se realizará en Puerto Rico.

"Si algo me dejó este camino fue conocerme de verdad", dijo en el comienzo de su texto, dando a entender que se trataría de un mensaje muy reflexivo.

La reflexión de Inna Moll

En esa línea, comentó que "descubrí una fuerza que no sabía que tenía, aprendí a confiar en mí, a levantarme en los días difíciles y a entender que siempre somos capaces de mucho más de lo que imaginamos".

Dicho esto, aprovechó para dar un mensaje a la próxima portadora de la corona y sus compañeras: "A las chicas que vienen: vivan esta experiencia con el corazón abierto. Sí, solo una llevará la corona, pero todas tienen la oportunidad de crecer, de descubrir una nueva versión de ustedes mismas y de llevarse algo mucho más grande que un título".

"Hoy me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con el corazón lleno y con la certeza de que este sueño ya está más que cumplido. Representar a mi país y dar todo de mí", cerró Inna.

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