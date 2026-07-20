"Profundamente orgulloso": La emoción de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza por los 25 años de su hija Martina

20 jul. 2026 - 14:20 hrs.

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda celebraron los 25 años de su hija mayor, Martina, a quien cada uno le dedicó unas amorosas palabras.

"No puedo sentir más orgullo de la mujer en la que te has convertido. Eres hermosa por fuera, pero aún más por dentro", expresó la exreina de belleza, mientras que el presentador agradeció a su primogénita por convertirlo en padre.

Mensajes de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza a su hija Martina

"Has sido un ejemplo y una excelente partner para tus tres hermanos desde el primer día. Con tu forma de ser, tu esfuerzo y tus valores, les has mostrado el camino sin siquiera proponértelo", escribió Vacarezza en un post de Instagram.

La piscóloga admitió que extraña mucho a Martina, quien hace unos meses se mudó de regreso a Chile y vive con su hermana Florencia.

Instagram @marcelavacarezza @rafaaraneda

"Aunque ya no vivamos bajo el mismo techo, siempre te llevo conmigo, en cada pensamiento y en mi corazón. Gracias por llenar mi vida de orgullo, de tranquilidad y de tanto amor", dijo.

Por su parte, Rafa Araneda compartió un video donde la cumpleañera sopla las velas, rodeada de su familia. "Pienso que uno de los regalos más lindos de mi vida ha sido verte crecer y convertirme, junto a ti, en papá", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Vacarezza ?? (@marcelavacarezza_)

"Me siento profundamente orgulloso de la mujer que eres y agradecido de poder acompañarte siempre. Te amo con todo mi corazón, hija", concluyó el animador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Araneda (@rafaaraneda)

Todo sobre Martina Araneda