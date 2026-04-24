Las razones de Martina Araneda para vivir de nuevo en Chile: "No tenía muchas ganas de volver, pero..."
Desde el pasado mes de febrero, Martina Araneda dejó atrás su vida en Estados Unidos junto a sus padres, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, y sus hermanos Vicente y Benjamín, para mudarse de regreso a Santiago.
Ahora vive con su hermana Florencia, con quien estrenó a inicios de abril el pódcast "Entre nosotras", donde conversan sobre sus experiencias y su convivencia.
En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la hija mayor de la famosa pareja contó por qué decidió volver a Chile, de donde se fue "desencantada por la pandemia" a finales de 2022.
Martina Araneda paralizó sus estudios en línea de Derecho en la Universidad Católica, carrera que retomó ahora que está de vuelta. Pero no dejó de estudiar, durante su estadía en el extranjero cursó Ciencia Criminal en la Florida International University.
"Allá estaba cómoda, bien. No tenía muchas ganas de volver, pero crecí, terminé la universidad allá en diciembre", explicó. Además, percibió que la ciudad donde vivía, Weston, era un lugar tranquilo, ideal para familias, pero no para jóvenes.
"Aparte que los gringos son muy individualistas y uno termina haciéndose amigo de los latinos", apuntó, antes de señalar las razones que terminaron de convencerla de regresar.
"En octubre, mi pololo allá, que ahora vive en Chile, se devolvió por temas de visa. Yo debía ver qué hacía, si me ponía a trabajar o estudiar otra cosa", recordó. "Así que como mi pololo se devolvía, quise proyectarme más allá de la comodidad y pensar lo que quería hacer, si me veía con hijos o casándome, así que decidí volver", expresó.
El apoyo de la familia Araneda
Martina admite que es "demasiado mamona" y que tiene "un apego atroz" a su madre. No obstante, recibió de sus padres el impulso que necesitaba.
"Mi mamá me dijo que le daba una pena terrible, pero que racionalmente es lo que debía hacer. Mi familia vio que mi futuro estaba acá, y ahora están felices porque procesaron esta partida antes que yo (...) Sé que su mayor sueño es ver que nosotras tengamos nuestra propia familia. Ellos eran los más felices por mí", contó.
"Ha sido un proceso de adaptación difícil, dejar de vivir con los papás, ir presencial a la universidad porque siempre estudié online y acá me exigen mucho más que allá. Las primeras semanas fueron un poco complicadas, pero ya estamos bien", concluyó.