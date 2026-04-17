"Es muy fácil mandar mensajes": La tajante opinión de Florencia Araneda sobre los hombres actuales

17 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Recientemente, Florencia Araneda y Martina Araneda estrenaron su pódcast "Entre Nosotras", donde las hermanas hablan de distintas temáticas en cada capítulo.

En este primer episodio, la conversación rondó en torno a los hombres y las "red flags" (banderas rojas), es decir, acciones o actitudes negativas que tienen las personas de este género.

Por lo mismo, Florencia lanzó su opinión respecto a cómo serían los hombres en la actualidad y cómo las redes sociales los habrían afectado.

La opinión de Florencia Araneda sobre los hombres

Y es que Martina expresó que ella no estaba de acuerdo con que hombres y mujeres se conocieran por redes sociales, instancia en la que Florencia la apoyó.

"De hecho, encuentro que las redes sociales han hecho... digo los hombres, porque a mí sí me gusta que el hombre dé el primer paso. Los hombres se han vuelto mucho más cómodos con las redes sociales y menos atrevidos", comentó Flo.

En esa línea, aseguró que "es muy fácil mandar mensajes por redes sociales; es mucho más difícil acercarte y hablarle a la persona".

Enseguida, agregó que, a su parecer, antes los hombres eran mucho más románticos, además de afirmar que ahora solo se limitan a poner "me gusta" en las historias de Instagram, a lo que se suma mandar un "fueguito".

"¿Cómo pasamos de cartas escritas a mano a un fueguito en Instagram?", cuestionó y concluyó Florencia.

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