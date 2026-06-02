¡Familia por el Mundo! Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos llegan con nueva temporada por Mega 2

02 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Este domingo 14 de junio, a las 18:30 horas, Mega 2 estrena la segunda temporada de Familia por el Mundo, el docushow que invita a descubrir distintos rincones del planeta desde una mirada cercana, auténtica y familiar.

Vanesa Borghi, Carlos Garcés y su hijo Teo vuelven a ser los protagonistas de esta aventura, aunque esta vez se suma una nueva integrante que promete robarse las miradas: Alma, la hija menor de la pareja, quien nació hace pocos meses y debuta en pantalla acompañando a su familia en sus viajes.

Tras una exitosa primera temporada, el espacio regresa con nuevos destinos, experiencias y desafíos, mostrando cómo es recorrer el mundo con niños pequeños y transformando cada trayecto en una oportunidad para aprender, compartir y crear recuerdos inolvidables.

Nuevas aventuras y una integrante muy especial

A través de cada capítulo, los televidentes podrán acompañar a la familia en emocionantes recorridos por distintos lugares, descubriendo paisajes, culturas, gastronomía y tradiciones desde una perspectiva familiar y espontánea.

La llegada de Alma aporta una nueva dimensión al programa, que ahora mostrará cómo la familia enfrenta la experiencia de viajar con dos hijos pequeños, sumando momentos cotidianos, desafíos y anécdotas que muchas familias podrán reconocer.

Más que una guía turística, Familia por el Mundo continúa apostando por historias reales, donde el vínculo familiar, la curiosidad y la aventura son los protagonistas.

Con nuevos destinos y una familia más grande, la segunda temporada promete seguir inspirando a quienes sueñan con salir de la rutina y descubrir el mundo junto a sus seres queridos.

El estreno de la nueva temporada será este domingo 14 de junio, a las 18:30 horas, por Mega 2.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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