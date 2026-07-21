Christell actualiza su estado de salud a sus 38 semanas de embarazo: "Solo queda esperar"

21 jul. 2026 - 08:30 hrs.

La cantante nacional Christell Rodríguez subió un video donde actualizó cómo se siente actualmente a sus 38 semanas de embarazo.

Precisamente, hace unos meses atrás Christell anunció que estaba esperando a su primer bebé, hecho que la tenía muy feliz con su esposo Roberto Parra, con quien contrajo matrimonio en febrero del 2023.

Christell ha demostrado en varias ocasiones que este momento de su vida la tiene muy esperanzada, advirtiendo que se vienen grandes cambios.

Christell actualizó su embarazo

"Ya estamos en ese punto en el que solo queda esperar", partió diciendo en un comienzo la cantante nacional, y agregó: "Hoy día tuvimos control y todo bien, no tuvimos eco, pero sí me midieron la pancita, escuchamos su corazón, está igual bien abajito y todo, así que nada, está todo bien, gracias a Dios".

En esa línea, expresó otra vez que "solo queda esperar que él quiera empezar a empujar para salir".

Asimismo, comentó que ella se encuentra bien. "Yo me siento bien, sigo un poco con mis oídos tapados, pero de congestión y todo eso estoy mucho mejor. Me escucho mocosa porque tengo mucosidad como en la parte posterior y posiblemente en estos senos paranasales; justamente hacen que se me tapen los oídos, pero me siento muy bien", cerró.

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