"Estoy soltera": Catalina Palacios confirma el quiebre de su romance a cuatro meses de confirmar su relación

21 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Cuatro meses después de anunciar su romance con el ingeniero Eduardo Salinas, Catalina Palacios confirmó que la relación se terminó.

El pasado mes de marzo, la actriz había hecho público su pololeo con una romántica foto en la que le declaraba su amor y le daba un beso a su pareja, pero la historia llegó a su final.

Catalina Palacios confirma quiebre con Eduardo Salinas

En la cuenta Instagram de Cata Palacios ya no se encuentran rastros de sus publicaciones junto a quien fuera su pololo. La cantante eliminó el registro de un idílico viaje que el agrónomo le regaló en abril a la costa de Curanipe.

"Gracias, mi amor, por llevarme a un lugar tan hermoso y lleno de detalles tan únicos. La belleza de este lugar es de otro mundo", escribió en aquel momento. En mayo, la excandidata al Miss Universo Chile también habló en sus redes sobre el fin de semana que pasó en casa de su suegra.

Instagram @katap_oficial

Una de las últimas publicaciones de la pareja la hizo Salinas, quien expresó su agradecimiento por caminar al lado de la artista. "Te amo por quien eres, por lo que has sido, por todo lo que has superado y por todo lo que seguiremos construyendo juntos", expresó a inicios de junio, reseñó entonces FMDos.

Y fue ese mismo medio el que publicó las recientes declaraciones de la exMekano. "No me gusta hablar. No la expongo, solo puedo contar que estoy soltera, tranquila en mi vida personal, enfocada en mi trabajo y mi hija", dijo Palacios a FMDos.

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