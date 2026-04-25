El idílico viaje de regalo que recibió Catalina Palacios de su novio: "Este lugar es de otro mundo"

25 abr. 2026 - 17:00 hrs.

Catalina Palacios disfrutó de una escapada llena de encanto y romance por la costa de Curanipe, en la región del Maule, un viaje que fue un obsequio especial de su actual pololo, Eduardo Salinas.

Así lo dio a conocer la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió un tierno video que muestra cómo aprovechó el tiempo libre para desconectarse y rodearse de entornos naturales junto al gerente agrícola.

La idílica escapada de Catalina Palacios

“Gracias, mi amor, por llevarme a un lugar tan hermoso y lleno de detalles tan únicos. La belleza de este lugar es de otro mundo”, escribió Cata Palacios en su post para destacar lo especial que fue la experiencia.

Instagram @katap_oficial

En la secuencia, a la cantante se la ve nadar en la piscina de su hospedaje, pasear y tomar café caliente en la costa de Curanipe y disfrutar del hermoso atardecer en el mar, siempre acompañada de Salinas.

La pareja se hospedó en el Hotel Boutique Puramar, un complejo frente al mar que es conocido por su ambiente sereno, su cata de vinos y su propuesta de descanso durante todo el año. Allí, las habitaciones para dos personas, sin terraza, tienen un costo de 109.244 CLP la noche.

"Quiero volver a este lugar mil veces más", concluyó Palacios en su publicación, gratamente sorprendida por esta escapada inolvidable que le regaló su pololo.

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