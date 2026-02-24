"Sensualidad femenina": Cata Palacios sorprende al participar en osado concurso de belleza veraniego

24 feb. 2026 - 14:15 hrs.

Cuando Catalina Palacios decidió concursar en el Miss Chile 2025 afirmó que desde niña soñaba con ser reina de belleza. En ese momento rompió esquemas al lanzar su candidatura a sus 45 años.

Ahora la actriz y presentadora vuelve a hacerlo al participar en el Miss Coolbet 2026, un certamen de belleza playera para público adulto organizado por la plataforma de apuestas.

Catalina Palacios en concurso de belleza para público adulto

Cata Palacios publicó en Instagram un video promocional de su candidatura, donde se la ve posar con bikini y crop top en la playa.

"¡Qué emoción ser parte de esta competencia, Miss Coolbet, que busca potenciar la sensualidad femenina!", escribió en su post.

Instagram @katap_oficial

"¡Desde la vereda de esta nueva era! Donde lo femenino y lo sensual forman parte de la belleza del ser humano, con el respeto y la altura de mirada que lo femenino merece desde siempre y por siempre", agregó.

El evento tendrá lugar este martes 24 de febrero a las 18:00 en el Sector 4 de Reñaca, Viña del Mar. "Ambiente festivalero, playa y energía en vivo", se lee en las redes de la casa de juegos.

"Primero el jurado elige a las finalistas, después el público decide a la ganadora", dice el post donde además aclaran que el evento es exclusivo para mayores de edad.

Muchos seguidores de la influencer elogiaron las imágenes, e incluso la postularon al próximo Festival de Viña del Mar.

