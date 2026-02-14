"Quedó a otro nivel": Catalina Palacios presume la renovada cocina de su nueva casa en Santiago

14 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Catalina Palacios cada vez está más cerca de renovar por completo su nueva casa en Santiago, una a la que se mudó tras dejar atrás su vida en la ciudad de Maitencillo, en la región de Valparaíso.

A través de sus historias de Instagram, la artista reveló cómo transformó su cocina, la cual ahora luce un estilo minimalista y moderno que transmite orden y luminosidad.

Renovada cocina de Catalina Palacios

En el video, Cata muestra su nueva cocina, con gabinetes de madera en tonos beige, pulcras encimeras blancas, una isla central a juego y un nuevo y contrastante lavaplatos en tono negro.

Instagram @katap_oficial

Para darle ese toque acogedor y colorido, la cantante puso tazas amarillas y plantas sobre las repisas, así como utensilios de madera, cestas tejidas y electrodomésticos varios sobre la encimera y la isla.

"Quedó a otro nivel mi cocina", escribió con emoción en su registro, donde es evidente la calidez y el trabajo que Catalina Palacios puso en este espacio de su hogar.

Instagram @katap_oficial

