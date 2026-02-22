La promesa de Lisandra Silva a sus hijos: "Haré todo lo que esté en mis manos"

22 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Lisandra Silva no solo es amante del crecimiento espiritual, también una viajera incansable; por ello ha inculcado en sus hijos su amor por conocer maravillosos lugares del mundo.

La modelo cubana ha recorrido diversos países sola, pero también con los pequeños Noah y Leiah, quienes ya eligieron su sitio preferido entre todos los que conocieron hasta ahora.

El lugar favorito de los hijos de Lisandra Silva

"¡De todos los lugares que han visitado, me dijeron que Holistika Tulum es su favorito, es, de hecho, mi lugar favorito y donde he realizado todos mis retiros!", escribió Lisandra sobre una foto de sus niños en el resort, al que los llaman “el lugar mágico”.

Instagram @lisandrasilva

Justo en ese espacio de renovación y relajación ubicado en México, la influencer se inspiró para hacer una promesa a sus hijos. "Cada día de mi vida, y en cada instante de mi existencia, haré todo lo que esté en mis manos para que crezcan felices, independientes y seguros de sí mismos", expresó en otra historia.

"Que encuentren su verdad, que caminen un sendero forjado con amor, principios y valores firmes. Les enseñaré todo lo que sé, y aprenderé todo lo que aún no sé, para ser luz en su camino, guía en sus dudas y refugio en sus tormentas", afirmó.

"Los amo hoy, mañana y siempre", cerró su sentido mensaje, que se lee sobre una postal de Noah y Leiah jugando en un parque. Según las redes del complejo turístico de Tulum, este cuenta con acceso a playa, piscinas, una casa de árbol, y otros sitios ideales para la meditación y conexión con la naturaleza.

Instagram @lisandrasilva

Todo sobre Lisandra Silva