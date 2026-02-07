El mensaje de Lisandra Silva desde un resort en Tulum: "Dejé ir propuestas millonarias"

07 feb. 2026 - 14:15 hrs.

Ya empezó el segundo mes del año, y Lisandra Silva continúa publicando fotos y videos de su estadía en un lujoso Resort de Tulum, en México.

Desde que inició 2026 la modelo cubana se encuentra disfrutando y relajándose en las playas de la Riviera Maya, un lugar al que ama regresar cada vez que puede, según contó a sus fans.

La reflexión de Lisandra Silva en Tulum

Desde hace un tiempo es común observar en las redes sociales de Lisandra reflexiones y consejos sobre crecimiento personal, contados desde la propia experiencia de la influencer.

Así ocurrió en una reciente publicación, donde, vestida con bikini Rosa, Silva se sumergió en una piscina ubicada en el interior de una enorme habitación de hotel.

Instagram @lisandrasilva

La empresaria y madre de dos hijos ejecutó unos pasos de baile antes de entrar al agua, mientras en la pantalla se leía: "Ni idea, yo eliminé a esa gente".

Con esto hace referencia al texto que acompaña el post. "Dejó de preocuparme la gente con sus opiniones. Dejé de frecuentar amistades tóxicas. Dejé ir todo lo que no quería quedarse", expresó.

"Dejé ir trabajos, oportunidades televisivas, propuestas millonarias que no se alineaban con mi paz mental y con la persona que me he convertido", aseguró sin dar más detalles. "Al final, Dios nunca te va a quitar para darte menos, en todo caso, para darte más y mejor,", concluyó.

