¿Aguas de Oro?: El divertido registro de Pedro y Ricardo Astorga en el sur de Chile que sacó carcajadas

07 feb. 2026 - 13:05 hrs.

Pedro Astorga y su padre, el reconocido periodista Ricardo Astorga, protagonizaron un divertido video que causó una ola de comentarios en redes sociales.

Todo fue registrado por otro de los integrantes de la afamada familia, Islia Astorga, quien compartió en su cuenta de TikTok parte del viaje que se encuentran realizando por el sur de nuestro país (con su padre y hermano).

En concreto, los Astorga tomaron sus bolsos, kayak y todos sus elementos de aventura extrema para viajar hasta la siempre preciosa Patagonia chilena.

Allá, prácticamente al fin del mundo, la familia decidió tomarse un merecido descanso en las termas Chelenko, cuyas aguas serían "mágicas", con un inesperado efecto de "rejuvenecimiento".

La jugarreta de Pedro y Ricardo Astorga

Precisamente, fue el propio Ricardo Astorga quien explicó, con una convicción que podría convencer a cualquiera, que sumergirte en las termas podrían rejuvenecer.

En ese contexto, el histórico conductor de programas culturales decidió introducirse en las aguas para que, tras una simple transición, aparecer notablemente más "joven".

Fue así que, al salir del agua, apareció su hijo, Pedro, desatando risas inmediatas.

"Es verdad, porque me siento joven en las aguas de la Patagonia profunda", afirmaron ambos, mientras que Pedro cerró con un honesto comentario: "Somos muy aburridos".

El clip no pasó desapercibido en redes sociales, recibiendo decenas de comentarios por parte de los usuarios, quienes destacaron el humor de la familia y el parecido con la teleserie de Mega, "Aguas de Oro".

