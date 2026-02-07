No dejará la TV: Esta carrera eligió Giulia Inostroza, la pequeña actriz de Papá a la Deriva tras dar la PAES

07 feb. 2026 - 12:02 hrs.

A mediados de 2015, Mega estrenó la teleserie "Papá a la Deriva". La producción del área dramática conquistó al público de forma inmediata con su historia y su gran elenco, donde destacaba una pequeña actriz, Giulia Inostroza. La niña, de entonces a penas 8 años, interpretó a Marina, la tierna hija menor del protagonista, Bruno Montt, personaje de Gonzalo Valenzuela.

Tras ello, dio un salto al protagonizar la ficción "Ámbar", en 2016, encarnando a una niña de Valdivia que llegaba a Santiago en busca de una nueva vida con su madre. Posteriormente, participó de Isla Paraíso, también de Mega.

En la actualidad, Giulia ya tiene 18 años, terminó cuarto medio y rindió la PAES. Al igual que muchos jóvenes de su edad, ya piensa en su futuro y lo que desea estudiar. Para sorpresa, quiere volver a televisión, aunque no precisamente bajo la actuación.

El futuro de Giulia Inostroza

En diálogo con LUN, señaló que una vez salió del colegio tenía clara la película: estudiar business. Sin embargo, cambió de parecer en los últimos meses y se inclinó por el periodismo.

"Me fue bien en la PAES. Cambié porque no era algo que me apasionaba, sí me interesaba, pero no me apasionaba como para disfrutar, y si vas a estar en una carrera por varios años te tiene que gustar. Decidí tomar periodismo y comunicaciones con una licenciatura en política, filosofía y economía, ya que me apasiona mucho más el periodismo y la comunicación", sostuvo.

Eso sí, Giulia aseguró que su decisión no implica necesariamente dejar la actuación. De hecho, a fines del año pasado estuvo presente en una película, la cual le permitió darse cuenta de que ese es su mundo: la expresión, el hablar, el explorar.

¿Volver a teleseries?

Por lo mismo, la joven intérprete no oculta sus deseos de tomar clases de actuación y realizar cursos adicionales. "Sigo yendo a castings, porque no quiero abandonar nunca la actuación, es mi sueño", indicó.

Giulia también se refirió a la posibilidad de volver a la pantalla chica, ahora, eso sí, bajo el periodismo.

"Esta carrera te da muchas oportunidades en distintas áreas de la televisión", mencionó la actriz, quien dijo que le encantaría estar nuevamente en teleseries. "Estoy abierta a cualquier posibilidad", afirmó.

