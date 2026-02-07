Ignacia Antonia baila con el abomen al descubierto y asombra a sus fans: "¿Cómo lograste quedar así?"

07 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Para Ignacia Antonia, meterse en los que eran sus pantalones preferidos antes del embarazo es un gran logro. La influencer apareció muy feliz en un video donde viste la prenda, para mostrar cómo se ha desinflamado su panza tras poco más de mes y medio de dar a luz.

Desde el día uno del nacimiento de su hija Amelia, la creadora de contenido ha estado compartiendo cómo va su evolución postparto. Así lo hizo en un nuevo video donde ejecutó unos pasos de baile que dejaron pasmados a sus fans.

El elogiado baile de Ignacia Antonia

Ignacia Hernández publicó en TikTok una grabación en la que bailó al ritmo de la música urbana, con un outfit athleisure que dejaba al descubierto su abdomen: Un crop top deportivo estilo bralette y un holgado jogger a la cadera. "Mientras la bendición duerme", escribió en referencia a su pequeña, fruto de su relación con el cantante Ak4:20.

La influencer movió la cintura con prestancia mientras lucía un vientre casi plano, unas imágenes que llenaron de admiración a sus seguidores.

“¿Cómo le hiciste para desinflamar rápido? Yo llevo dos meses y sigo inflamada”; "¿Cómo lograste quedar así después de tener una hermosa hija?”; “Se mueve mejor que yo, que ni he parido”; “Ni se nota que tuvo una hija”; “Necesito saber cómo te cuidaste esa barriga después del parto”, escribieron.

TikTok @ignaciaa_antonia

Aunque muchos coincidieron en que lo logró por pura genética, otros mencionaron que cuidó su alimentación, o especularon sobre operaciones y retoques estéticos. La joven madre no contestó las preguntas de sus fans sobre este tema.

Todo sobre Ignacia Antonia