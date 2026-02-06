El millonario monto en que Chico Pérez vende su colección de más de 5 mil vinilos: "Vale mucho más"

06 feb. 2026 - 14:30 hrs.

Cristian “Chico” Pérez posee una enorme colección de más de cinco mil discos de vinilos, que decidió vender por una cifra millonaria.

El DJ y youtuber dijo que muchos de los ejemplares son altamente difíciles de obtener, pero aún así le puso precio a los discos por un valor por debajo del que realmente tienen.

El exanimador de televisión anunció que, por motivos de tiempo, a finales de febrero cerrará su canal de YouTube MAXIVINIL, donde subió videos semanales durante trece años.

En ese contexto, comentó su intención de vender sus discos, todos juntos. “Estoy dispuesto a que toda mi colección de vinilos se vaya si alguien la quiere. No tengo ninguna necesidad, no tengo ningún apuro, no tengo necesidad monetaria. En total deben ser 5.500 vinilos”, dijo.

“Son 40 años de coleccionismo, una colección que tiene un 95% de ediciones de época, una colección que tiene cosas raras, tiene discografías completas a veces inconseguibles", detalló. Luego habló del precio, sin dar una cifra exacta.

“El valor que estoy pidiendo es menor a lo que realmente vale (...) Son más de 100 millones de pesos, menos de 200 millones. Créanme que hice el calculo y esta colección vale mucho más", afirmó. "Capaz que nunca se venda, porque no es poca plata”, concluyó.

