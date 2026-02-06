El choque cultural de Angélica Sepúlveda con su novio turco al planear su boda: "No sabía si era broma"

06 feb. 2026 - 13:00 hrs.

Angélica Sepúlveda se siente como en un reality show mientras planifica su boda en Chile con su galán turco Gürsel Saglam. Los planes de casarse en Turquía cambiaron tras la muerte de la madre del novio, así que todo ha sido un poco abrumador.

Y más todavía por la diferencia cultural de los futuros esposos, tal y como lo contó Sepúlveda en un extenso mensaje en Instagram.

El choque cultural de Angélica Sepúlveda y su galán turco

Angélica siente que la luna "juega con sus emociones" en estos días, cuando siente más que nunca que ella y su prometido viven en mundos distintos. "Qué difícil se hace planear nuestro matrimonio estando tan lejos y con costumbres tan diferentes", dijo.

Instagram @angelica_shanti

"Estoy metida en un verdadero reality, uno de verdad, donde la ansiedad, el miedo, la alegría, la novedad y vulnerabilidad juegan con mi corazoncito", confesó, antes de contar una anécdota.

"Me llama Gürsel y dice que tenemos que conversar algo muy importante; me pregunta así repentinamente '¿cuánto dinero debo dar a papá y qué joyas a mamá?'. Les prometo que quedé fría, en cosa de segundos no sabía si era broma, había escuchado mal o sentirme humillada", relató.

Luego de preguntar a su novio si acaso estaba bromeando, él insistió en saber qué dote debía entregar a sus suegros. "Conversamos horas, le expliqué que en Chile es diferente y se debe adaptar y disfrutar la ceremonia como tal, que mi mami no usa joyas, yo tampoco, y para mi papá sería una ofensa tremenda pasarle dinero por mi mano", relató.

"Imaginen el nivel de preocupaciones que tiene Gürsel creyendo que nuestra boda sería como las turcas", completó la ex chica reality. "Amigas, cuéntenme. ¿Es normal el estrés pre-boda? ¿Les pasó igual antes de casarse?", cerró Angélica en su post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelica Goretti Sepulveda Pulgar (@angelica_shanti)

Todo sobre Chicos Reality