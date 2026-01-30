Angélica Sepúlveda ya tiene fecha para casarse con su galán turco: Sus planes cambiaron drásticamente

30 en. 2026 - 15:30 hrs.

"Y sí, es verdad, tenemos fecha para casarnos", así empezó Angélica Sepúlveda un anuncio sobre su boda con su galán turco, Gürsel Saglam, un plan que cambió drásticamente su curso debido a diversos factores.

Sin embargo, la exchica reality está optimista y siente que su matrimonio se realizará "en armonía y calidez mágica". Su experiencia inspira a sus seguidores en Instagram, uno de los cuales afirmó de todas las novelas turcas que ha visto, "esta historia de amor lejos es la más linda".

Los nuevos planes de matrimonio de Angélica Sepúlveda

Angélica publicó un largo texto para explicar una historia que había subido antes, una imagen de la reserva de manifestación de su matrimonio en Chile. Detalló que la muerte de la madre de Gürsel y los incendios forestales al sur del país, cambiaron la planificción original.

"Todo salió nada que ver con nuestros planes, la idea era casarnos primero en Turquía, y el próximo verano hacer un matrimonio junto a nuestra familia y amigos en Chile", dijo.

Agregó que su prometido debe permanecer en su país y que, por respeto a su luto, no pueden hacer fiestas durante un tiempo. "Así que optamos por hacer todo rápido, con los más cercanos, a nuestro modo relax y hacer el contrato nupcial formal y solemne en Chile", señaló.

Por sus tendencias a respetar la numerología, "lo más difícil fue elegir la fecha para el casorio, pero ya está, es puro newen", expresó.

"No hemos tenido tiempos muy buenos este último año, pero allá vamos, con fe, amor, paso a paso y que Dios nos proteja con su manto divino en todo momento. El amor nos hace bien", concluyó, con optimismo.

