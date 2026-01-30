"Tenemos resultados excelentes": Melina Noto muestra impresionante avance de tratamiento para eliminar estrías

30 en. 2026 - 18:30 hrs.

La periodista Melina Noto compartió, a través de sus redes sociales, el antes y después de comenzar su tratamiento para eliminar las estrías ocasionadas por su reciente embarazo de Alanna, su primera hija, junto a Pangal Andrade.

El método por el que optó Melina es bioestimulación celular. Este tratamiento utiliza factores que se obtienen de la propia sangre del paciente para poder activar fibroblastos y estimular la producción natural de colágeno para una regeneración profunda.

El tratamiento regenerativo de Melina Noto

"Primera sesión y ya tenemos resultados excelentes", cuenta la influencer en el video, donde muestra las fotos del antes y después de la primera sesión.

En el registro, además, aparece el doctor explicando el tratamiento y agregando que está funcionando muy bien para la periodista, ya que se ven grandes cambios en tan solo una sesión.

Melina termina el video anunciando que está ahí para seguir con la segunda sesión y que cuando termine la lactancia volverá para hacer lo mismo en su rostro, ya que además de ayudar a reducir estrías, esta técnica disminuye líneas de expresión, combate la flacidez, mejora la firmeza y elasticidad de la piel.

