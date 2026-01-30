Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Tenemos resultados excelentes": Melina Noto muestra impresionante avance de tratamiento para eliminar estrías

  • Por Catalina Espinoza
'Tenemos resultados excelentes': Melina Noto muestra impresionante avance de tratamiento para eliminar estrías Instagram

La periodista Melina Noto compartió, a través de sus redes sociales, el antes y después de comenzar su tratamiento para eliminar las estrías ocasionadas por su reciente embarazo de Alanna, su primera hija, junto a Pangal Andrade

El método por el que optó Melina es bioestimulación celular. Este tratamiento utiliza factores que se obtienen de la propia sangre del paciente para poder activar fibroblastos y estimular la producción natural de colágeno para una regeneración profunda.

Lo más visto de Entretenimiento

El tratamiento regenerativo de Melina Noto

"Primera sesión y ya tenemos resultados excelentes", cuenta la influencer en el video, donde muestra las fotos del antes y después de la primera sesión. 

En el registro, además, aparece el doctor explicando el tratamiento y agregando que está funcionando muy bien para la periodista, ya que se ven grandes cambios en tan solo una sesión. 

Ir a la siguiente nota

Melina termina el video anunciando que está ahí para seguir con la segunda sesión y que cuando termine la lactancia volverá para hacer lo mismo en su rostro, ya que además de ayudar a reducir estrías, esta técnica disminuye líneas de expresión, combate la flacidez, mejora la firmeza y elasticidad de la piel

Todo sobre Melina Noto

Leer más de

Minuto a minuto