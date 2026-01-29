"No los dejemos solos": Yuhui Lee conmueve con emotivo gesto para familia afectada por incendios forestales

29 en. 2026 - 11:30 hrs.

Yuhui Lee protagonizó un momento que emocionó a las redes sociales, al viajar hasta Penco, en la región del Biobío, para ayudar a una familia afectada por los incendios forestales.

El exparticipante de programas de cocina se conmovió con la emergencia que se vivió hace algunos días en la zona centro-sur del país, yendo en apoyo de quienes más lo necesitan.

Yuhui viajó al Biobío para ayudar a familia damnificada

Específicamente, Yuhui buscó reencontrarse con una familia de artesanos a la que conoció hace unos años grabando para un programa de televisión, quienes perdieron todo.

Instagram @_yuuhui_

A través de sus redes sociales, el también influencer compartió un registro de su viaje al sector de Villa Alegre, donde se encontró con "unos viejos amigos".

"Una hermosa familia que igual que muchos, lo perdió todo en los incendios en el sur, pero a pesar de todo siguen con las ganas y fuerza para volver a levantarse", destacó el cocinero.

En el video, Yuhui muestra que les llevó almuerzos y compartió con ellos una tarde para olvidar todo lo vivido, como una descarga emocional.

Obviamente en la instancia, las risas no faltaron, y es que uno de los integrantes del núcleo familiar se cayó de un piso que, en tono de broma, dijeron que era de origen chino o japonés.

En el post aprovechó de motivar a sus seguidores a apoyar a la familia de forma monetaria, por lo mismo, compartió los datos bancarios de ellos, destacando que "el tío Santos Herrera es artesano chileno" y que, junto a su esposa, "necesitan de nuestra ayuda".

"Chiquillos, ahora más que nunca no los dejemos solos", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuhui (@_yuuhui_)

Todo sobre Influencers