Alison Mandel recuerda cuando casi llegó a ser parte del elenco de Mekano: "Ahí iba a estar yo"

Pedro Ruminot y Alison Mandel son una de las parejas más estables del espectáculo nacional, por lo que decidieron iniciar un programa de streaming llamado "Martes de Pololeo", donde hablan de distintas situaciones.

Fue así como Ruminot destacó la época en la que su esposa casi fue parte del elenco de Mekano, programa de Mega, algo que muchos desconocían.

Alison Mandel y su casi paso por Mekano

"Y tú cuándo trabajabai en Mega y estaba Mekano... ¿Cómo alguien de Mekano no dijo 'oye tú, por qué no vienes?", preguntó Ruminot a su esposa.

"Sí me dijeron. Ahí iba a estar yo", respondió de inmediato Alison y se puso a bailar una de las típicas canciones de Mekano, a lo que Pedro agregó que lo hubiese hecho súper bien.

Sin embargo, la comediante aclaró de inmediato que fue ella la que se negó a participar en el programa. "No quise, yo dije: '¿Me vas a poner adelante a bailar o atrás con Cathy Barriga? Porque yo voy adelante", expresó a modo de broma.

Dicho esto, Pedro preguntó si esto se debía a que ella quería hacer teatro serio, teleseries, a lo que Alison contestó "yo creía que me iban a contratar, de verdad, para teleseries".

Fue en ese instante donde el humorista recordó que su esposa había participado en Índigo, teleserie juvenil de Mega, y vieron un extracto de su actuación. "Estaba haciendo mi carrera yo", dijo orgullosa la comediante tras ver el momento.

