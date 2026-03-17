¿Hay matrimonio? Daniela Aránguiz explica el significado del anillo que le regaló Cuco Cerda

17 mar. 2026 - 11:20 hrs.

El fin de semana recién pasado, Daniela Aránguiz y su pololo Cuco Cerda desataron sospechas de un compromiso de matrimonio al compartir en sus historias un video donde él coloca un anillo en el dedo de la animadora.

Poco después, Aránguiz relató con emoción cómo fue el romántico momento y reveló el significado del gesto de su galán.

El significado del anillo que le dio Cuco Cerda a Daniela Aránguiz

"Casi me muero, yo estaba en el Carnaval de Río dándolo todo. De repente me dice: ‘Ven, ven, tomémonos una copita de espumante’, y me doy vuelta y me dice: 'Mira', y había una cajita”, recordó Daniela Aránguiz en el programa "Sígueme" de TV+.

Instagram @danyaranguizf

"Me dijo: ‘Este anillo es para que sepas que estoy contigo, que para mí eres muy especial, y es la primera vez en mi vida que regalo un anillo. Es para que sepas que eres muy importante para mí y para que me recuerdes todos los días’”, siguió narrando la ex Mekano, según consigna La Cuarta.

Sin embargo, Aránguiz descartó que sea un anillo de compromiso matrimonial. "Pero sí un compromiso como que estamos bien, estamos serios. Obviamente, un hombre que se queda a dormir en mi casa tiene mucha seriedad conmigo", aclaró.

Por último, la presentadora reconoció la madurez de Cerda pese a ser diez años menor que ella. "Es más maduro emocionalmente que un hombre de mi edad", expresó. “Nos disfrutamos y el sexo es increíble”, dijo finalmente.

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