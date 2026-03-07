El inesperado gesto de Cuco Cerda que emocionó a Daniela Aránguiz: "Te amo con todo mi corazón"

07 mar. 2026 - 16:02 hrs.

Daniela Aránguiz compartió un romántico momento con sus seguidores luego de recibir una tierna sorpresa de su pareja, José Manuel "Cuco" Cerda.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora publicó un video donde mostró el gesto que tuvo su enamorado, quien dejó una emotiva carta junto a unos chocolates en su auto.

El emotivo gesto de Cuco Cerda a Daniela Aránguiz

Según se pudo ver en el registro, la carta estaba colocada en la ventana del vehículo y contenía un mensaje lleno de cariño.

"Pasé por acá y te dejo esto por si en algún momento se te olvida que TE AMO con todo mi corazón", decía la nota.

Al descubrir la sorpresa, Daniela Aránguiz reaccionó visiblemente emocionada y feliz por el gesto de su pareja.

En el video compartido en redes sociales, la comunicadora expresó su cariño diciendo: "Ay mi amor, te amo", para luego ver los chocolates en el retrovisor de su auto.