El inesperado gesto de Cuco Cerda que emocionó a Daniela Aránguiz: "Te amo con todo mi corazón"
Daniela Aránguiz compartió un romántico momento con sus seguidores luego de recibir una tierna sorpresa de su pareja, José Manuel "Cuco" Cerda.
A través de sus historias de Instagram, la comunicadora publicó un video donde mostró el gesto que tuvo su enamorado, quien dejó una emotiva carta junto a unos chocolates en su auto.
El emotivo gesto de Cuco Cerda a Daniela Aránguiz
Según se pudo ver en el registro, la carta estaba colocada en la ventana del vehículo y contenía un mensaje lleno de cariño.
"Pasé por acá y te dejo esto por si en algún momento se te olvida que TE AMO con todo mi corazón", decía la nota.
Al descubrir la sorpresa, Daniela Aránguiz reaccionó visiblemente emocionada y feliz por el gesto de su pareja.
En el video compartido en redes sociales, la comunicadora expresó su cariño diciendo: "Ay mi amor, te amo", para luego ver los chocolates en el retrovisor de su auto.
