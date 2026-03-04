"Descubrí que soy...": La sincera confesión de Luis Jiménez en redes sociales

04 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Viajes, negocios y recuerdos, es parte del contenido que publica en sus redes sociales Luis Jiménez. Eso sí, de un tiempo hasta ahora, ha sumado profundas reflexiones que hace llegar a sus seguidores.

Esto fue lo que hizo recientemente el exfutbolista nacional, quien, además de reflexionar, sorprendió al revelar haber descubierto algo nuevo en él a sus 41 años.

A través de sus historias de Instagram, el hombre que tuvo paso por diferentes equipos en Italia, como Fiorentina e Inter de Milán, compartió un íntimo reconocimiento.

La reflexión de Luis Jiménez

Se trata de una publicación que habla abiertamente de sentimientos relacionados a un relativamente desconocido tipo de personalidad, con la cual Luis Jiménez dijo sentirse representado.

Hablamos del término “otrovertido”, postulado por el psiquiatra Rami Kaminski, luego de reconocer ciertos rasgos tanto en él mismo como en algunos pacientes que estaban lejos de ser introvertidos o extrovertidos.

"(...) no necesariamente los otrovertidos prefieren la soledad por defecto, como el introvertido, ni buscan la estimulación social como el extrovertido. Su diferencia es estructural y se centra en la ausencia del impulso comunal o colectivo. Algunos signos para identificarlos son su preferencia por interactuar uno a uno, independencia emocional, resistencia al pensamiento grupal y reticencia a los rituales, entre otros", indica al respecto el coach ontológico Ricardo Nanjari en un blog de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Con todo esto en cuenta, Jiménez dijo que “hace un par de días descubrí que soy OTROVERTIDO. ¿Alguien más?”.

Instagram @luisjimenezok

