"Es tu clon": Millaray Viera muestra el primer día de clases de su hija menor y sorprenden con su parecido

03 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Esta semana comenzó con el tradicional "Súper Lunes", jornada que marca el retorno a clases de los niños en gran parte del país. Por lo mismo, las redes sociales se llenan de fotografías de padres orgullosos por sus retoños.

En dicho grupo se posicionaron varios famosos, entre ellos Millaray Viera. La hija de Gervasio mostró cómo vivió el primer día del año escolar 2026 de Celeste, fruto de su relación con el exministro Marcelo Díaz.

El post que hizo explotar las redes de Millaray Viera

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión compartió un tierno carrusel con la menor de sus hijas.

"¡Primer día de mi baby ya no tan baby! (Y último primer día de mi baby grande) ¡Ánimos apoderados!", escribió junto a las fotografías donde aparecen posando en el frontis del colegio.

La publicación no tardó en llenarse comentarios de amor de los cibernautas, quienes destacaron el gran parecido entre Millaray Viera y su hija.

"Millaray, tu hijita es hermosa como su bella madre, se ven divinas"; "Qué linda, igual a su mamá"; "Es muy linda, se parece a la mamá"; "Es tu clon"; y "Una mini Millaray", fueron algunos de los mensajes que dejaron en el post.

