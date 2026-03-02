"¿Está viva?": Misterioso mensaje despertará dudas en Vanessa sobre Leonor en el capítulo 245 de EJDO

02 mar. 2026 - 17:40 hrs.

En el avance del capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) tendrá una enorme duda tras escuchar un inesperado audio.

Y es que la periodista estará afligida por vender a Leonor (Romina Norambuena) con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y que esto terminara con su muerte.

Sin embargo, al parecer, todo cambiará cuando ingrese a la oficina de Omar (César Sepúlveda) y se dé cuenta de que él está escuchando un audio de Leonor.

El Jardín de Olivia / MEGA

Las dudas que tendrá Vanessa

Como es de esperar, Vanessa se quedará parada a la entrada de la oficina, sorprendida de lo que recién escuchó y de inmediato lanzará una pregunta directa a Omar.

"¿Qué crest... está pasando, Omar? ¿Leonor está viva?", dirá la periodista, con un tono y semblante de dudas.