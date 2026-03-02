"¿Está viva?": Misterioso mensaje despertará dudas en Vanessa sobre Leonor en el capítulo 245 de EJDO
En el avance del capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) tendrá una enorme duda tras escuchar un inesperado audio.
Y es que la periodista estará afligida por vender a Leonor (Romina Norambuena) con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y que esto terminara con su muerte.
Sin embargo, al parecer, todo cambiará cuando ingrese a la oficina de Omar (César Sepúlveda) y se dé cuenta de que él está escuchando un audio de Leonor.
Las dudas que tendrá Vanessa
Como es de esperar, Vanessa se quedará parada a la entrada de la oficina, sorprendida de lo que recién escuchó y de inmediato lanzará una pregunta directa a Omar.
"¿Qué crest... está pasando, Omar? ¿Leonor está viva?", dirá la periodista, con un tono y semblante de dudas.Ve el capítulo en