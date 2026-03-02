El Jardín de Olivia - Capítulo 244: La furia de Bastián

02 mar. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) pierde la paciencia con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo ataca sin importar que esté en una reunión con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Omar (César Sepúlveda) logra sacar a Bastián de encima de su padre y calma al empresario para que no cometa otro error, sin embargo, esto puede traer graves consecuencias a futuro.

Por otra parte, Karina (Jacinta Rodríguez) se da cuenta que conoce a la enfermera de la que sospecha Santana (Matías Oviedo), por lo que se ofrece para acercarse a ella y obtener algún tipo de información sobre la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

El Jardín de Olivia / MEGA

Fiscal Montes abre una ventana

Santana y Diana (Nicole Espinoza) están en una íntima conversación cuando a la puerta golpea la fiscal Montes (Susana Hidalgo), quien viene con una potente propuesta.

Precisamente, la autoridad judicial pide a Santana que la convenza de que se está equivocando y que, efectivamente, Raúl Guerrero (César Caillet) es inocente.