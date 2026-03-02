Luis Emilio se cansará de Bastián y amenazará con denunciarlo en el capítulo 245 de EJDO
En el avance del capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegará hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz).
Durante esta conversación, Luis Emilio confesará a Clemente que Bastián (Alonso Quintero) entró a su oficina y estuvo a nada de matarlo.
Ante esto, Clemente afirmará que sabe que el joven tiene sus razones, lo que desatará la furia del empresario.
Luis Emilio amenazará a Clemente
"Claro que lo sé, porque tú y la arpía de tu pololita se han encargado de meterle puras leseras en la cabeza", afirmará Luis Emilio.
"Que te quede claro, Clemente, esto se acaba aquí y ahora, porque si ustedes insisten en esta cacería de brujas, yo, a tu querido hermanito, a ese desequilibrado mental, lo voy a demandar por parricidio frustrado".