Luis Emilio se cansará de Bastián y amenazará con denunciarlo en el capítulo 245 de EJDO

02 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegará hasta la casa de Clemente (Pipo Gormaz).

Durante esta conversación, Luis Emilio confesará a Clemente que Bastián (Alonso Quintero) entró a su oficina y estuvo a nada de matarlo.

Ante esto, Clemente afirmará que sabe que el joven tiene sus razones, lo que desatará la furia del empresario.

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio amenazará a Clemente

"Claro que lo sé, porque tú y la arpía de tu pololita se han encargado de meterle puras leseras en la cabeza", afirmará Luis Emilio.

En esa línea, asegurará: "Que te quede claro, Clemente, esto se acaba aquí y ahora, porque si ustedes insisten en esta cacería de brujas, yo, a tu querido hermanito, a ese desequilibrado mental, lo voy a demandar por parricidio frustrado".