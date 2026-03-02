Neme alza la voz tras perder a su perrito: Luchará para que animales sean reconocidos como "seres sintientes"

02 mar. 2026 - 14:15 hrs.

Días de profundo dolor y angustia pasó José Antonio Neme por el delicado estado de salud de su querido perro Frodo, que este fin de semana dejó de existir.

Golpeado por la partida de su amado bulldog francés, el conductor de Mucho Gusto quiso agradecer justamente el apoyo incondicional que recibió no solo de su fanáticos, sino también de sus diferentes equipos de trabajo.

Las sentidas palabras de Neme por muerte de su perrito

"Quería agradecer muy profundamente el acompañamiento que me ha hecho el público en estos últimos días. Quiero agradecer al equipo de este programa, toda la gente que trabajó en Viña porque esta fue una agonía muy larga, que duró todo el Festival", dijo visiblemente emocionado.

Mega

En esa misma línea, agradeció también a quienes fueron sus partners en Viña: Marianne Schmidt, Raquel Argandoña, Tonka Tomicic y Kenita Larraín, además de a la clínica donde "intentaron salvarlo. Hasta el final luchó mi guagua y y no pudo".

Neme aprovechó la íntima instancia para también cuestionar el estado de la medicina veterinaria en Chile, asegurando que es necesario dar un paso, puesto que se "está en una etapa muy peligrosa, me parece que podemos hacerlo mejor".

Añadió que seguirá luchando para que los animales "sean reconocidos como seres sintientes de la legislación chilena".

