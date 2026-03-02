Comerciantes de Barrio Meiggs deben pagar $8 mil diarios por guardias de seguridad

02 mar. 2026 - 11:45 hrs.

El Plan de Recuperación Integral del Barrio Meiggs sigue en marcha y ya trae cuentas alegres a los locatarios, quienes vieron el aumento exponencial de compradores tras las intervenciones en el sector.

Sin embargo, no todo es color de rosa en el barrio comercial. La instalación de rejas perimetrales y la presencia de guardias han traído un costo monetario, el cual no todos están dispuestos a contraer.

Pago por guardias de seguridad en Meiggs

Según se informó en Mucho Gusto, los comerciantes establecidos deben pagar $8 mil diarios para la seguridad en un sector que hoy de toldos azules poco y nada se sabe.

Mega

Marcelo Bustamante, quien trabaja en el barrio hace más de 40 años, explicó que se trata de un aporte acordado entre los locatarios y el municipio de Santiago, el cual se extenderá por seis meses.

Apuntó que los comerciantes chinos se han mostrado reacios a cumplir con el acuerdo, algo que esperaban de todas formas, pues aseguró que son esquivos cuando se trata de realizar pagos.

Todo sobre Mucho gusto