Del cielo al infierno: Las claves de la crisis financiera que llevó a Mauricio Pinilla a la quiebra

02 mar. 2026 - 13:45 hrs.

Del cielo al infierno. Un delicado cáncer a la piel, depresión y crisis financiera. Esa es la realidad que hoy vive Mauricio Pinilla, uno de los exfutbolistas más destacados de nuestro país.

El equipo de investigación de Mucho Gusto tuvo acceso a datos exclusivos de la quiebra financiera que afecta al bicampeón de América con La Roja y que lo tienen en la actualidad con sus bienes en remate.

Todo lo que se sabe de la quiebra de Pinilla

El origen de la crisis financiera se remonta a un fallido negocio: el bar Constitución, en el barrio Bellavista. En 2016, Pinilla y sus socios invirtieron $500 mil dólares en el local. Pero él, no solo como socio, sino como deudor solidario.

Fue en 2019 cuando el bar enfrentó una severa crisis. La pandemia y estallido social perjudicaron los negocios nocturnos, y fue así como se empezaron a acumular las deudas. Se entregaron cheques, pero todos fueron protestados por los bancos por falta de fondos.

Después siguieron años de acciones legales e intentos de avenimiento a los que, según los demandantes, Pinilla y sus socios, incluido su padre como representante legal, nunca accedieron.

A comienzos de febrero, la crisis financiera del exfutbolista empeoró. El 15° Juzgado Civil de Santiago lo declaró en quiebra y enfrenta deudas superiores a los $1.670 millones.

