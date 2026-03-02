Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Del cielo al infierno: Las claves de la crisis financiera que llevó a Mauricio Pinilla a la quiebra

  • Por Sebastián Paillafil

Del cielo al infierno. Un delicado cáncer a la piel, depresión y crisis financiera. Esa es la realidad que hoy vive Mauricio Pinilla, uno de los exfutbolistas más destacados de nuestro país.

El equipo de investigación de Mucho Gusto tuvo acceso a datos exclusivos de la quiebra financiera que afecta al bicampeón de América con La Roja y que lo tienen en la actualidad con sus bienes en remate.

Lo más visto de Mucho Gusto

Todo lo que se sabe de la quiebra de Pinilla

El origen de la crisis financiera se remonta a un fallido negocio: el bar Constitución, en el barrio Bellavista. En 2016, Pinilla y sus socios invirtieron $500 mil dólares en el local. Pero él, no solo como socio, sino como deudor solidario.

Mega

Fue en 2019 cuando el bar enfrentó una severa crisis. La pandemia y estallido social perjudicaron los negocios nocturnos, y fue así como se empezaron a acumular las deudas. Se entregaron cheques, pero todos fueron protestados por los bancos por falta de fondos.

Ir a la siguiente nota

Después siguieron años de acciones legales e intentos de avenimiento a los que, según los demandantes, Pinilla y sus socios, incluido su padre como representante legal, nunca accedieron.

A comienzos de febrero, la crisis financiera del exfutbolista empeoró. El 15° Juzgado Civil de Santiago lo declaró en quiebra y enfrenta deudas superiores a los $1.670 millones.

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto