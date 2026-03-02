"Hay que gastar el...": Deslenguada entrevistada descoloca a Karim Butte en pleno despacho en vivo

02 mar. 2026 - 12:35 hrs.

Un particular momento se vivió la mañana de este lunes en Mucho Gusto, el cual dejó con ataque de risa a panelistas y televidentes.

Todo surgió durante el despacho del periodista Karim Butte desde el Barrio Meiggs, donde se topó con un matrimonio de comerciantes que realizaba compras.

Picarona entrevistada en el Mucho Gusto

La energía de la mujer cautivó al profesional, quien le consultó el secreto para mantenerse vital a sus 70 años.

"Hay que meterle carne todos los días pa' adentro para estar bien", lanzó con tono de pícara.

Mega

El momento estuvo lejos de quedar ahí, puesto que la deslenguada entrevistada agregó que "algo es que le queda al marido… hay que gastar el lápiz", desatando la risa de Butte y los panelistas en el estudio.

El remate vino por parte de su pareja, quien se acercó a Karim para terminar, cual dúo humorístico, el momento: "Le gusta sacarle el filo al lápiz a mi señora".

