Camión de carga queda atrapado en túnel Lo Prado y genera gran congestión en dirección a Santiago

02 mar. 2026 - 08:55 hrs.

Un camión de carga quedó atrapado esta mañana del lunes al interior del túnel Lo Prado, en la ruta 68, lo que ha provocado una alta congestión en dirección a Santiago.

El incidente se produjo en horas de la madrugada, cuando la máquina, cuyas dimensiones sobrepasaban la altura máxima del túnel, quedara atascada con la loza.

A raíz del accidente, solo una pista quedó habilitada para el tránsito de los vehículos, generando un importante atochamiento que ha afectado a quienes se trasladan desde la Región de Valparaíso a la capital.

Mega

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, fue uno de los automovilistas que se vio afectado por el kilométrico taco en la Ruta 68.

"Se produce el frenazo antes de ingresar a la cuesta. Ya saliendo de Curacaví, tomando la recta por María Pinto-Melipilla, ahí se detiene (el tráfico)", relató el comunicador.

