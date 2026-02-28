Karen Doggenweiler sorprende bailando tango con Jorge Alís en Only Viña

28 feb. 2026 - 23:01 hrs.

La animadora del Festival de Viña 2026, Karen Doggenweiler, estuvo presente este viernes en el último capítulo de Only Viña, junto a su dupla en el certamen, Rafael Araneda.

El panel elogió en el programa los dotes de bailarina de la animadora, quien en la noche inaugural del certamen bailó en el escenario de la Quinta Vergara.

Fue en medio de la conversación que Jorge Alís interrumpió y dijo "Yo podría bailar tango con la Karen".

"Yo siempre te he dicho que he querido aprender a bailar tango argentino, milonga", respondió la conductora de Mucho Gusto.

Posteriormente, el humorista la sacó a bailar y Karen sacó aplausos entre todos los presentes.

Los artistas que se presentaron en Viña

El Festival comenzó el pasado domingo 22 de febrero con Gloria Estefan, Stefran Kramer y Matteo Bocelli, mientras que el lunes los británicos de Pet Shop Boys cautivaron al Monstruo para dar paso al humor de Rodrigo Villegas y cerrar la noche con Bomba Estéreo.

El martes el romanticismo de Jesse & Joy se tomó la Quinta Vergara y Esteban Düch logró sacar carcajadas en el público que esperaba impaciente a Nmixx.

Para el día siguiente Juanes convirtió el Festival en un Karaoke y Asskha Sumatra hizo historia convirtiéndose en la primera transformista en presentarse en el Festival. La noche terminó con todos bailando al ritmo de Ke Personajes.

Mon Laferte el jueves estremeció la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Platino, mientras que la humorista Piare con Pe debutó con éxito y Yandel cantó sus mayores éxitos junto a una sinfónica.

Todo cerró el pasado viernes con una noche urbana que abrió el argentino Paulo Londra, dando paso al humor de Pastor Rocha. Posteriormente Pablo Chill-E prendió al Monstruo, al igual que Milo J.

