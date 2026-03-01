Karen Doggenweiler se lució en el Festival: Only Viña repasó los looks de la animadora en la Quinta Vergara

01 mar. 2026 - 00:25 hrs.

Tal como en la versión del año pasado, Karen Doggenweiler brilló en la animación del Festival de Viña 2026 junto a Rafael Araneda en cada una de las jornadas.

La también animadora de Mucho Gusto destacó con su versatilidad en la animación y con los outfit que lució en las seis noches festivaleras, lo cual fue repasado y analizado por el panel de Only Viña.

En la primera noche, destacó con un vestido dorado inspirado en las cariátides, de la diseñadora magallánica Camila Pontikas, mientras que en la segunda noche optó por un diseño de la argentina Maria Gorof.

Ya en la tercera jornada vistió un modelo "noir" con escote corazón de Mer Gorojovsky, para luego utilizar un diseño azul profundo con cristales de la chilena Makarena Montaner.

El jueves usó un vestido color lila del diseñador tunecino Ali Karoui, y cerró el Festival con una pieza de alta costura internacional de Tom Ford, traída desde Milán, Italia.

Además, en la Gala del viernes 20 también había desfilado por la alfombra roja con un traje de Ali Karoui. El vestido destacó por su mensaje de sustentabilidad y moda circular, siendo una de las piezas más comentadas de la alfombra roja.

Los artistas que se presentaron en Viña

El Festival comenzó el pasado domingo 22 de febrero con Gloria Estefan, Stefran Kramer y Matteo Bocelli, mientras que el lunes los británicos de Pet Shop Boys cautivaron al Monstruo para dar paso al humor de Rodrigo Villegas y cerrar la noche con Bomba Estéreo.

El martes el romanticismo de Jesse & Joy se tomó la Quinta Vergara y Esteban Düch logró sacar carcajadas en el público que esperaba impaciente a Nmixx.

Para el día siguiente Juanes convirtió el Festival en un Karaoke y Asskha Sumatra hizo historia convirtiéndose en la primera transformista en presentarse en el Festival. La noche terminó con todos bailando al ritmo de Ke Personajes.

Mon Laferte el jueves estremeció la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Platino, mientras que la humorista Piare con Pe debutó con éxito y Yandel cantó sus mayores éxitos junto a una sinfónica.

Todo cerró el pasado viernes con una noche urbana que abrió el argentino Paulo Londra, dando paso al humor de Pastor Rocha. Posteriormente Pablo Chill-E prendió al Monstruo, al igual que Milo J.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Only Viña