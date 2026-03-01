"Disfrutamos cada uno de ellos": Rafa y Karen eligen sus momentos preferidos del Festival de Viña 2026

01 mar. 2026 - 00:14 hrs.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda eligieron sus momentos favoritos del Festival de Viña 2026, en el último capítulo de Only Viña.

Los animadores del certamen fueron invitados al programa y comentaron cómo vivieron las seis noches de risa y música en la Quinta Vergara.

Los momentos favoritos de Karen Doggenweiler

La conductora del Mucho Gusto aseguró que "yo creo que el primer día siempre queda ahí en el corazón... Presentar a Gloria Estefan es una maravilla. La Gaviota de Platino para la Mon fue un momento muy emocionante también".

"Fueron tantos que cuesta quedarse con uno solo, pero disfrutamos cada uno de ellos", sostuvo.

Los momentos favoritos de Rafael Araneda

Por su parte, Rafael Araneda respondió: "Yo te diría que me quedo con un montón de situaciones que sucedieron tras el escenario, donde uno valora el nivel de las personas, de los equipos y de la Karen, porque ante la tensión y la adversidad uno siempre mide el valor real de un ser humano".

"En la fiesta somos todos geniales, todos amigos. Entonces yo me quedó con esos momentos. El resto es: lo pasamos bien, pero es nuestro trabajo, somos profesionales de esto", señaló.

Respecto a los shows, dijo: "A mí me encantó Pet Shop Boys, me encantó Gloria Estefan, esa banda sonaba... olvídate".

